Kışanak ve Tuncel'in yargı süreci başladı

Diyarbakır eski Belediye Başkanı Kışanak ile DBP Eş Genel Başkanı Tuncel'in 'terör örgütüne üye olmak ve propaganda yapmak' suçlarından yargılanması başladı.

Güncellenme 21 Nisan 2017 12:40

Gültan Kışanak ve Sabahat Tuncel'in ilk duruşmasına Avrupalı çok sayıda siyasetçinin izleyici olarak katıldığı belirlendi.

Güvenlik gerekçesiyle Malatyaya alınan davanın ilk duruşması Yakınca Spor Salonunda kurulan Malatya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı. Tutuklu sanıklar Gülten Kışanak Kocaeli Kandıra Cezaevinden, Sebahat Tuncel ise İstanbul Silivri Cezaevinden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle katıldı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı duruşma salonu çevresinde davaya katılanlar detaylı aramadan geçildikten sonra içeriye alındılar.

İlk duruşmaya İsviçre Zürih Şehir Parlamentosu Yeşiller Partisi Milletvekili Muammer Kurtulmuş, İsviçre Zürih Şehir Parlamentosu alternatif listesinden Ezgi Akyol, İsviçre Cenevre Belediye Başkanı Remy Pagani ve İsveç ve Almanyadan bazı yabancı gözlemciler ile HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir, Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Leyla Güven ve HDP'liler katıldı.

Mahkeme salonuna girerken arama noktasında polisle tartışan HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir, "Biz milletvekiliyiz bizim her yere girme hakkımız var" dedi. Arama noktasında duran polis de, öyle giremezsiniz diye cevap verdi.

Duruşma Kışanak ve Tuncel hakkındaki iddianamenin okunması ve kimlik tespiti ile başlarken, iki sanığı çok sayıda avukatlar savunduğu görüldü.

SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNDEN CEZA İSTENİYOR

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Gülten Kışanak için 'Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek', 'Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak' ve 41 kez 'Silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçlamalarıyla 230 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Sebahat Tuncel hakkında ise Silahlı terör örgütüne üye olmak ve Terör örgütü propagandası yapmak suçlarından 135 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: Milliyet