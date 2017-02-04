"Kirli yumurtalar doğal yumurta diye satılıyor"

Kayseri Yumurta Üreticileri Birliği, fabrikalardan ucuza alınan kirli yumurtaların, vatandaşa doğal yumurta diye yüksek ücrete satıldığını iddia etti.

Güncellenme 04 Şubat 2017 22:36

Kayseri Yumurta Üreticileri Birliği, piyasada "gezen tavuk yumurtası" olarak bilinen ürünlerle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. İddiaya göre, fabrikalardan ucuza alınan kirli yumurtalar, "doğal yumurta" adı altında piyasaya sürülüyor.

''Üzerinde kir bulunan yumurtalar fabrikalardan ucuza alınıyor, ardından 'doğal yumurta' adıyla yüksek fiyatla satılıyor.''



Son zamanlarda adı sık duyulan ve yoğun talep gören "gezen tavuk yumurtası"yla ilgili bu iddia, Kayseri Yumurta Üreticileri Birliği'ne ait.



İddiaya göre, bazı satıcılar, halk arasındaki "Üzerinde kir bulunan yumurta doğal yumurtadır'’ anlayışını istismar ederek aldatmaca bir yöntem uyguluyor.

Satıcılar, fabrikalarda diğerlerinden daha ucuza satılan kirli yumurtaları aldıktan sonra, üç-dört katı fiyatla ve ‘'gezen tavuk yumurtası’' adıyla piyasaya sürüyor.



“TİCARİ YUMURTADAN FARKI YOK”



Özellikle gezen tavuk yumurtası aramanın gereksiz olduğunu belirten Kayseri Yumurta Üreticileri Birliği (Yum-Bir) Başkanı İbrahim Afyon, fabrikada üretilen yumurtaların daha hijyenik olduğunu savundu.



Afyon sözlerini şöyle sürdürdü:



“Bu tür yumurtaların ticari yumurtalardan hiçbir farkı yoktur. Hatta ticari yumurtaların şu avantajı vardır; hijyeniktir, yediği yem bellidir, bulunduğu ortam bellidir, aşılamaları ilaçlamaları zamanında yapılır ve kontrol altındadır.''



“YUMURTANIN ÜZERİNDEKİ KİR AKSİNE ZARARLI”



Yumurtaların üzerindeki kirin, algının aksine sağlıksız olduğunu vurgulayan Afyon, “Yumurtanın üzerindeki kir aksine zararlıdır. Yumurtanın üzerindeki gözenekten içeri geçebilir. Bunlar hijyen dışıdır'' dedi.

Yetkililere göre, yumurtada en çok dikkat edilmesi gereken kurallar, yumurtanın ambalajsız alınmaması, paketlerin üzerindeki son kullanma tarihine bakılması ve yumurtanın temiz olmasına dikkat edilmesi.

NTV