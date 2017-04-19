Kırklareli'nde bir evin bahçesinde tank mühimmatı ele geçirildi

Kırklareli ve Muş'ta toprağa gömülmüş halde silah, mühimmat ve çeşitli malzemeler bulundu. Bir evin bahçesinden tank mühimmatı ele geçirildi.

Güncellenme 19 Nisan 2017 10:52