Kırklareli'de Reina saldırganı alarmı
Ortaköy'de yılbaşı gecesi 39 kişiyi katleden teröristin yurtdışına kaçabileceği ihtimali üzerine Kırklareli'de sınıra giden yolda önlemler artırıldı.
İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısını gerçekleştiren teröristin yurtdışına kaçabileceği ihtimali üzerine, Kırklareli'de sınıra giden yolda geniş güvenlik önlemleri alındı.
Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını gerçekleştiren teröristin yurtdışına kaçabileceği ihtimali üzerine Kırklareli'de sınıra giden yolda önlemler artırıldı.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentin giriş çıkış noktalarında çelik yelek giyerek, uzun namlu silahlarla kontrollere başladı.
Ekipler, özellikle Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda güvenlik önlemlerini artırdı.
Araçlarda arama yapan ekipler, yola kapan da kurdu.
Ekiplerin Dereköy Sınır Kapısı'nda da geniş güvenlik önlemi aldığı öğrenildi.