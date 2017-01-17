Kırıkkale'de yüzlerce güvercini zehirlediler

Kırıkkale kent merkezinde güvercinlerin uğrak yeri olan parka kimliği belirsiz kişilerce zehirli yem konuldu. Yüzlerce kuş öldü.

Güncellenme 17 Ocak 2017 20:03

Kırıkkale Valiliği halkın büyük tepkisini çeken kuş katilini yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada kuşların yaşadığı bölgelere atılan zehirli yemler belediye görevlileri tarafından süpürülerek yeni ölümlerin önüne geçildi. Ölen kuş sayısının bilinenden çok daha fazla olabileceğini belirtilen yurttaşlar, "Güvercinler zehirli buğdayları yedikten sonra uçuyorlar. Ölüm sayının çok olduğunu sanıyoruz" dediler.

Kırıkkale Valiliğinin konu ile ilgili olarak mobesa kameralarının incelenmesi talimatı verdiği bilgisine ulaşılırken, polis ve zabıta ekipleri şehir de diğer parklarda böylesi bir olayın yaşanmaması için çalışma başlattıkları da bildirildi.

Hürriyet'in İHA'dan aktardığına göre, Kırıkkale kent merkezinde yaşanan güvercinlerin zehirlenmesi olayına tepki gösteren yurttaşlar, "Sokaklara ve meydanlara zehirli yiyecekler atarak kuşların ölümüne sebep olmak, çevre ve insan sağlığı açısından uygun değil. Emniyet güçlerimiz ve belediye zabıta ekiplerimiz olayın faillerini bulmak için koordineli bir çalışma yaparak sonuca ulaşmalıdırlar. Bunu yapanların yakalanarak haklarında yasal işlem yapılmasını istiyoruz" şeklinde konuştular.

Diğer taraftan Belediye Veterinerlik Müdürlüğü görevlileri zehirlenen kuşlara müdahalede bulunurken temizlik işleri ekipleri de panrk içinde yeni kuş ölümlerinin yaşanmaması için detaylı temizlik yaptılar.

BAŞKAN SAYGILI: "KUŞ KATLİAMININ TAKİPÇİSİYİZ"

Kırıkkale Hüseyin Kahya Parkında önceki gün kuşların zehirlenmesinin ardından Belediye Başkanı Mehmet Saygılı parkta bulunan kuşları yem verdi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, yaşanan üzücü olayla ilgili olarak belediye veteriner işleri müdürlüğü, emniyet müdürlüğü ve doğa koruma derneği olarak çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.