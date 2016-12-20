Kimyon ile zayıflayın

Kimyon ile metabolizmayı hızlandırarak kolaylıkla zayıflamak mümkün.

Güncellenme 20 Aralık 2016 19:50

Metabolizmayı hızlandıran kimyon, hem fazla kiloları vermenize yardımcı oluyor hem de kolesterol dengenizi koruyor.

Metabolizmayı hızlandırmak, kesinlikle kilo vermenin en iyi yollarındandır.

Birçok doğal yiyecek, metabolizmanızın hızlanmasına yardımcı olabilir. Ama kullandığınız baharatlara dikkat etmeniz gerekir.

İran'daki bilim insanları, fazla kilo problemi olan 88 kadın katılımcıyla bir araştırma yaptı. İki gruba ayrılan kadınlar, 3 ay boyunca sağlıklı yiyecekler tüketti. Günde 500 kaloriden az yiyen kadınların, diyetindeki tek değişiklik baharatların kullanımıydı.

İlk grup her gün aç karnına 3 gr kimyon ile 140 gr yoğurdu karıştırıp yiyordu. Ama diğer grup kimyonsuz, sadece yoğurt yiyordu.

1 aylık süreçten sonra çıkan sonuç ise inanılmazdı. İlk grup yağlarının %14,64'ünü kaybederken diğer grup yalnızca %4,91'lik bir kayıp yaşadı.

Böylece metabolizmayı hızlandıran kimyonun kilo vermeye yardımcı olduğu anlaşıldı.

Pembe Nar