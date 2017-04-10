Kilise saldırılarının ardından İsrail Mısır'a sınırları kapattı

Mısır'da 43 kişinin hayatını kaybettiği kilise saldırılarından sonra İsrail güvenlik gerekçesiyle Mısır'a sınır kapısını kapattığını duyurdu.

Güncellenme 10 Nisan 2017 14:23

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Mısır'ın Tanta ve İskenderiye şehirlerinde 43 kişinin öldürüldüğü kilise saldırılarının ardından İsrail bu ülke ile olan sınır kapısını kapattı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki terör saldırılarının İsrailliler de dahil turistleri hedef aldığı endişesiyle buraya açılan Taba Sınır Kapısı'nın kapatılmasına karar verildiği" ifade edildi.

Mısır'dan ülkelerine dönmek isteyen İsrail vatandaşlarının bu sınır kapısını kullanabileceği belirtilen açıklamada, buradan Mısır'a geçişlere ise izin verilmeyeceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail vatandaşlarına daha önce yapılan "güvenlik tehdidi nedeniyle Mısır'ı terk etmeleri çağrısı" yinelendi.

Mısır'ın Sina Yarımadası, bu akşam gün batımıyla başlayacak ve bir hafta sürecek olan Hamursuz (Pesah) bayramında Yahudilerin en çok ziyaret ettikleri yerlerden biri olarak biliniyor.

Hamursuz bayramında Yahudiler, Hazreti Musa önderliğinde Firavun'un zulmünden kurtularak Mısır'dan çıkışlarını kutluyor.

Pesah veya Fısıh olarak da bilinen bu bayram Yahudilerin Mısır'da Firavun'dan kaçarken yanlarında götürecekleri ekmeklerin hamurunu mayalanmaya bile fırsat bulamadan ülkeyi hızla terk etmek zorunda kalmaları nedeniyle "Hamursuz" olarak adlandırılıyor.

Mısır'ın İskenderiye ve Tanta kentlerinde dün düzenlenen bombalı saldırılarda 43 kişi yaşamını yitirmiş, 119 kişi yaralanmıştı.

AA