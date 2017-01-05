Kılıçdaroğlu'ndan İzmir saldırısına ilişkin açıklama

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada terörü lanetlerken, "Türkiye bunu hak etmiyor" ifadelerini kullandı.

Güncellenme 05 Ocak 2017 21:56

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ülkemizin her kenti, insanlarımız terörle yüz yüze. Türkiye bunu hak etmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Resmi twitter hesabından İzmir'deki terör saldırısıyla ilgili paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:



"Ülkemizin her kenti, insanlarımız terörle yüz yüze. Türkiye bunu hak etmiyor. İzmir'deki şehitlerimize rahmet, yaralılara şifa diliyorum."

NTV