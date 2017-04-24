Kılıçdaroğlu'na askeri törenle karşılama için soruşturma başlatılabilir

Savunma Bakanı Işık, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun askeri törenle karşılanması ile ilgili Teftiş Kurulu'nun görevlendirildiğini ve soruşturma başlayabileceğini aktardı.

Güncellenme 24 Nisan 2017 11:28

Bir televizyon programında gündeme ilişkin kendisine yöneltilen soruları cevaplandıran Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun askeri törenle karşılanmasıyla ilgili, "Teftiş Kurulu'nu görevlendirdim. Soruşturma başlayabilir" açıklamasını yaptı.

Kanal 24 televizyonunda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Asıl nihai karar, teftiş kurulunun ki bizzat başkanı görevlendirdim. O gelecek rapora göre işlem yapacağız. Asıl bağlayıcı incelemeyi Bakanlık teftiş kurulu başkanının getireceği rapora göre yapacağız" dedi.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, 23 Nisan nedeniyle TBMM’de düzenlenen resepsiyonda, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun üs komutanlığında askeri törenle karşılanması ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Orgeneral Ünal, “İnceleme, Sayın Genelkurmay Başkanı'nın direktifiyle başladı. Ben incelemeyi tamamladım, raporumu sundum. İki kelimeyle söyleyeyim, kasıt yok, kusur var" demişti.

Kaynak: Hürriyet