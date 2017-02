Kılıçdaroğlu: "Ya tek adam rejimi, ya demokrasi"

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen teşkilat başkanları toplantısının ardından açıklama yapan Kılıçdaroğlu: "Bu seçimin sağı solu, yukarısı aşağısı yok" dedi.

Güncellenme 07 Şubat 2017 20:46

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Bu seçimin sağı solu, yukarısı aşağısı yok. Bu seçim hepimizin ortak seçimidir. Referanduma gidip demokrasiyi oylayacağız. Ya demokrasi, ya tek adam rejimi." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, hafta sonu il ve ilçe başkanlarının katılımıyla bir toplantı yaptıklarını ve burada referandumda nasıl bir strateji izleyeceklerini konuştuklarını söyledi.

"Bunun bir parti meselesi değil, memleket meselesi olduğunu konuştuk, tartıştık. Arkadaşlarıma şunu söyledim; 'şu soruyu her gittiğiniz yerde sorun; 15 yıldır iktidarsınız, 15 yıldır isteyip de çıkaramadığınız bir kanun oldu mu?' Yok. O zaman bu değişikliğin sebebi ne?" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Neden şimdi parlamento yetkisini bir kişiye devrediyor? Bunu her vatandaşa sorun. Şimdi tek adam rejimi getiriyorlar. Her şeye muktedir olacak tek adam rejimi. Biraz geriye gidelim, 2010'daki referandumda ne diyorlardı; 'üstünlerin hukukunu değil, hukukun üstünlüğünü, yargının bağımsızlığını sağlayacağız.' diyorlardı. 'Gerçek anlamda demokrasi olacak' diyorlardı. Vatandaş itibar etti 'evet' dedi. Ne oldu? Yargıyı kime teslim ettiler? FETÖ terör örgütüne. Danıştayı, Yargıtayı, mahkemeleri, emniyet müdürü, büyükelçiler... Hepsini teslim ettiler. Devleti teslim aldılar ve paralel devlet kurdular. Şimdi bütün yetkiler bir kişide. Bir kişiyi kandırdınız mı devletin sadece belli kesimlerini değil, devletin bütün organlarını teslim edeceksiniz. Getirilen değişikliğin ne kadar tehlikeli olduğunu anlatmak için bunları söylüyorum. Bir kişi her şeye muktedir olacak."

Televizyon çağrısı

İktidarın hangi gerekçeyle bu değişikliği getirdiğini çıkıp millete anlatması gerektiğini belirten CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Hatta şu teklifte bulundum; arzu ettikleri bir televizyon kanalında siyasi parti liderleri bir araya gelsinler, birlikte medeni bir şekilde tartışalım. Onlar hangi gerekçeyle getirdiklerini anlatsınlar, biz de bunun neden olamayacağını anlatalım. Vatandaş evinde bizi izlesin, bilgi sahibi olsun." değerlendirmesini yaptı.

'Devletin sigortası yok oluyor'

İktidar yetkililerinin ayrıca "bu değişiklikle çift başlılığı önleyeceğiz" dediğini de hatırlatan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Asıl devlette çift başlılığı böyle getirmiş oluyorlar. Devletin sigortası yok oluyor. Uyumu sağlayacak cumhurbaşkanlığı yok edilmiş oluyor. İllerde kavga çıkacak valiyle, il başkanı arasında. Tepede kavga çıkacak. Parlamentoyla başkanlık arasında kavga çıkacak. Bir alan değil, her alan kavgalı hale gelecek."

Getirilmek istenen sistemle milletvekiliyle milletin arasındaki ilişkinin de tamamen kopacağını öne süren Kılıçdaroğlu, vatandaşın gelip derdini anlatamayacağını savundu.

'Bu seçimin sağı solu, yukarısı aşağısı yok'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bu referandum bir partinin meselesi değildir. Bu referandum A'nın B'nin işi değildir. Bu referandum bir memleket meselesidir. Bir demokrasi meselesidir. Bu karar hepimizin ortak kararıdır, bu karar bir propaganda kararı da değildir. O nedenle il başkanlarımıza söyledim; eskiden sandığa giderken herkes kendi partisine oy verirdi. Ama bu referandum bir seçim referandum değildir. Bir iktidar belirlemiyoruz, bu referandumda biz demokrasiyi oyluyoruz. O nedenle sandığa giderken hepimiz düşünmeliyiz. Bu seçimin sağı solu, yukarısı aşağısı yok. Bu seçimin sosyal demokratı, muhafazakarı, ülkücüsü, milliyetçisi yoktur. Bu seçim hepimizin ortak seçimidir. Referanduma gidip demokrasiyi oylayacağız. Ya demokrasi, ya tek adam rejimi. Tek adam rejimlerinin nelere mal olduğunu öğrenmek isteyenler en son örnek Hitler'dir. Gitsin baksınlar."

