Kılıçdaroğlu: "Teröre karşı durmak hepimizin insanlık borcudur"

CHP İl Başkanları toplantısında konuşan parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu: "Teröre karşı durmak hepimizin namus borcudur" diye konuştu.

Güncellenme 07 Ocak 2017 15:15

Kılıçdaroğlu, partisinin İl Başkanları Toplantısı'nda, atmosferi gittikçe ağırlaşan bir Türkiye'de zor bir görev üstlendiklerini söyledi.

İl başkanlarının şu anda demokrasiye katkı yapan en önemli aktörler olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Bugünkü atmosfer gelecek kaygılarımızı artırıyor. O açıdan sizlerin illerinizde yaptığınız görevler çok önemli. Tarihi bir görev yaptığınızı unutmayın. Siyasetin görevi toplumu mutlu etmektir, huzurlu bir toplum inşa etmektir, ahlaki temeller üzerinde Türkiye'yi yükseltmektir siyasetin görevi. Ama bugün geldiğimiz tabloda böyle bir tabloyla karşı karşıya değiliz." diye konuştu.

OHAL eleştirisi

CHP'nin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra olağanüstü hal (OHAL) uygulamasına destek vermediğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Madem ki parlamentoda 4 partinin de ortak tavrı var, ne yapacaksınız getirin Meclisten süratle geçiririz." dediklerini aktardı.

Dün 3 yeni kanun hükmünde kararname (KHK) çıktığını anımsatan Kılıçdaroğlu, pek çok akademisyenin işine son verildiğini bildirdi.

Kılıçdaroğlu, "Düzgün insanlar, hayatını bilime adamış insanlar ve hiç terörle ilgisi olmayan yakından, uzaktan... Pek çok konu istismar edilerek, TBMM'nin görev alanına girilerek KHK'lerle düzenleniyor. Jokey kulübü, ne ilgisi var terörle. Milli Piyango, ne işi var terörle. Onlar da OHAL kararnamesi içine konmuş vaziyette." dedi.

O Türkiye'nin kahramanıdır

Terör olaylarına da değinen Kılıçdaroğlu, neredeyse terör saldırısı yaşanmayan hiçbir il ve ilçe kalmadığını savundu.

Son saldırının İzmir'de yaşandığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, polis memuru Fethi Sekin ile zabıt katibi Musa Can'a Allah'tan rahmet diledi.

İzmir'in dün tek bir yürek halinde Elazığlı şehidi Sekin'i uğurladığını bildiren Kılıçdaroğlu, Elazığlılıların sevdikleri kişilere "Gakkoş" dediklerini hatırlattı.

Kılıçdaroğlu, "O sadece Elazığlıların değil, Türkiye'nin gakkoşudur. Kahraman diye tanımladık onu. Gerçekten de bir kahramandı. Olaya zamanında müdahale etti. Canı pahasına çok daha büyük bir terör eylemini engelledi, dolayısıyla o Türkiye'nin kahramanıdır." diye konuştu.

AA