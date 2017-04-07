Kılıçdaroğlu: "Suriye'deki rejimin rolünün belirlenmesi hepimizin ortak görevidir"

Bazı gazetelerin genel yayın yönetmenleri ile gündemi değerlendiren CHP lideri, Suriye'deki kimyasal saldırının insanlık suçu olduğunu söyledi.

Güncellenme 07 Nisan 2017 21:05

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD’nin Suriye’de hava üssünü vurmasıyla ilgili olarak, "Kimyasal silahların kullanılması insanlığa karşı bir suçtur. Bu konuda Suriye'deki rejimin rolünün belirlenmesi hepimizin ortak görevidir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı gazetelerin genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, toplantı sonunda, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurması konusunda kısa bir değerlendirmede bulundu.

Türkiye ve dünyanın ortak bir gündeminin oluştuğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Suriye'de kullanılan kimyasal silahlarla ilgili olarak; kimyasal silahların kullanılması insanlığa karşı bir suçtur. Bu konuda Suriye'deki rejimin rolünün belirlenmesi hepimizin ortak görevidir. BM'nin bu konuda duyarlı bir politika izleyeceğinden eminiz" diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, gazete temsilcileriyle yaptığı toplantının verimli ve samimi geçtiğini belirterek, toplantıda kendisine yöneltilen soruları yanıtladığını belirtti.

NTV