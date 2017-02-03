Kılıçdaroğlu olaylı vekil Türkmen'in divan üyeliğinden istifasını istedi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, dudak uçuklatan haberleşme giderleri ile gündeme gelen TBMM Başkanlık Divanı üyesi Adana Milletvekili Türkmen'in üyelikten istifa etmesini istedi

Güncellenme 03 Şubat 2017 21:33

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, haberleşme giderleriyle gündeme gelen TBMM Başkanlık Divanı üyesi Adana Milletvekili Türkmen'in görevinden istifa etmesini istedi.

CHP Grup Basın Danışmanlığından yapılan açıklamaya göre Genel Başkan Kılıçdaroğlu, iletişim giderleri kamuoyunda tartışmalara neden olan Adana Milletvekili Türkmen'in TBMM Başkanlık Divanındaki Katip Üyeliği görevinden istifa etmesini istedi.

Türkmen'in Meclis tarafından karşılanan iletişim giderlerinin tutarının yüksek olması, kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.

AA