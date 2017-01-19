Kılıçdaroğlu Dink'i andı: "Kardeşliğin, eşitliğin ve adaletin hakim olduğu bir Türkiye umuduyla..."

CHP Lideri Kılıçdaroğlu 10 yıl önce bugün katledilen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i andı.

Güncellenme 19 Ocak 2017 17:52

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Kardeşliğin, eşitliğin ve adaletin hakim olduğu bir Türkiye umuduyla, 10 yıl önce bugün katledilen Hrant Dink'i saygıyla anıyorum." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i saygıyla andığını bildirdi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, 19 Ocak 2007'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Dink'in vefatının 10'uncu yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Kardeşliğin, eşitliğin ve adaletin hakim olduğu bir Türkiye umuduyla, 10 yıl önce bugün katledilen Hrant Dink'i saygıyla anıyorum." ifadesini kullandı.

AA