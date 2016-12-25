Kia Picanto 2017 Çok Farklı!

Kia tarafından 2017 yılına özel olarak tasarlanan Kia Picanto özel tasarımıyla dikkat çekiyor.

Güncellenme 25 Aralık 2016 18:11

Kia’nın en çok tercih edilen araç modellerinden olan Kia Picanto özellikle 2011 yılı itibariyle yeni tasarımı ile yollarda görünmeye başlamıştı. 2011 yılının ardından geçen beş yıllık süre zarfında Kia Picanto nun tasarımında radikal değişiklikler yapılmazken 2017 modeli çok farklı bir çizgiyle geliyor.

Sızdırmalar Başladı

Geçtiğimiz aylarda ilk fotoğraflarının sızdırıldığı Kia Picanto’nun ilk olarak Detroit Otomobil Fuarı'nda tanıtılacağı belirtildi. Bu açıdan Kia Picanto için yapılacak otomobil fuarındaki tanıtımın oldukça dikkat çekmesi bekleniyor. Tasarım özellikle Kia Picanto için cazip bir seçenek yaratıyor. Aracın aydınlatma sistemleri ve renk seçenekleri de oldukça cazip. Multimedya ekranı sayesinde aracın sürücü tarafından kontrol edilebilmesi de kolaylaştırılmış durumda. Bu bakımdan hem araç içerisinde hem de dış alanlarda yapılan tercihler ve değişiklikler aracın çok daha başarılı bir hale gelmesini sağlamış.

Üstelik tasarım açısından yapılan değişikliklerin yanı sıra aracın performans anlamında da oldukça zengin bir durumda olduğu söylenebilir. 1.0 ve 1.2 litrelik motor seçenekleriyle sunulacak olan araç için resmi tanıtım yapılmadığından dolayı daha fazla detay sahip değiliz. Fakat önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek olan etkinlik ile birlikte araç hakkındaki tüm soru işaretlerinin giderilmesi ve tüm özelliklerin tanıtılması bekleniyor.