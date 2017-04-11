Kerkük'te Kürt bayrakları indirildi
Kerkük'te asılan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) ait bayrakların indirildiği bildirildi.
IKYB kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Kerkük'te asılan bayrakların indirildiği bildiriliyor.
Milliyet'te yer alan habere göre, IKYB (Irak Kürt Yönetim Bölgesi) kaynakları, Kerkük'te asılan bayrakların indirildiğini bildiriyor. Kerkük İl Meclisi kararıyla bazı hükümet binalarındaki IKYB bayrağının kaldırıldığı belirtiliyor.
NRT haber sitesinde yer alan fotoğrafta bir kamu binasında sadece Irak bayrağı bulunuyor.
Kaynak: Milliyet