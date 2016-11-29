Kerem Tunçeri aktif basketbol hayatını noktaladı

Türk basketbolunun önemli isimlerinden Kerem Tunçeri, 37 yaşında aktif spor hayatına nokta koyduğunu açıkladı.

Güncellenme 29 Kasım 2016 01:20

Türkiye Basketbol 1. Ligi takımlarından Acıbadem Üniversitesi Spor Kulübü formasını giyen Kerem Tunçeri sürpriz bir şekilde basketbolu bıraktı.

Kerem Tunçeri, Instagram hesabına 10 numaralı milli takım formasının fotoğrafını koydu ve altına, "Formayı asmanın zamanı geldi... İyi günde kötü günde yanımda olan ve bana desteklerini hiç esirgemeyen başta ailem olmak üzere herkese teşekkür ederim" diye yazdı. Kerem Tunçeri, son olarak Acıbadem Üniversitesi Spor Kulübü'nde oynuyordu.

DÜNYA İKİNCİSİ TAKIMIN 10 NUMARASIYDI

14 Nisan 1979 doğumlu olan Kerem Tunçeri Galatasaray'da yetişti. Efes Pilsen, Ülkerspor, Real Madrid, Beşiktaş, Türk Telekom gibi takımlarda oynadı. Uzun yıllar Efes Pilsen'in kaptanlığını yaptı. Basketbolda en önemli pozisyonlardan biri olan gard mevkiinde hem Türkiye'nin önemli takımlarında hem de Türk Millî takımında görev aldı. Gösterdiği performansıyla Avrupa'nın önde gelen takımlarında forma giydi. 2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası'nda maçın bitimine son 3 saniye kala attığı turnikeyle Türkiye Milli Basketbol Takımı'nı finale taşıdı.



Kerem Tunçeri'nin milli takım ile en büyük başarısı da 2010'daki turnuvada gümüş madalya kazanarak geldi. Ayrıca Eurobasket 2011'de de milli takım ile gümüş madalya kazanma başarısı gösterdi.

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