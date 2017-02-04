Kerem Bürsin'den evlilik açıklaması

Oyuncu Serenay Sarıkaya ile birlikte olan Kerem Bürsin, "Şu anda çok mutluyuz, anı yaşıyoruz." dedi.

Güncellenme 04 Şubat 2017 12:03

Bu Şehir Arkandan Gelecek'in Ali Smith'i Kerem Bürsin, dizideki öpüşme sahnesi ve özel hayatıyla ilgili konuştu. Bürsin, sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın "Evlilik düşünmüyorum" yönündeki açıklamalarına da yanıt verdi.

Geçtiğimiz günlerde Serenay Sarıkaya, "Evlilik teklifi aldınız mı" yönündeki soruya "Güzel giden bir birliktelik olunca herkes evlilikle taçlandırmak istiyor. Ben 25 yaşında bir genç kız olarak şu anda her şey çok yolunda gittiği için böyle bir kararı erken buuyorum. Herşey çok şükür yolunda. Umarım böyle devam eder. Evlilik düşünmüyorum" demişti.

Evlilikle ilgili soruları duyunca "Bu evlilik nedir ya" diyen Kerem Bürsin ise şöyle devam etti: "İzin verin tadını çıkaralım. Şu an çok mutluyuz. Şimdi evlilik düşünmeye gerek yok. Şu an anı yaşıyoruz. Gayet mutluyuz. Çok güzel bir ilişki. O yüzden hayırlısı diyelim"

Dizideki partneri Leyla Lydia Tuğutlu ile öpüşen Kerem Bürsin, "Öpüşme sahnesine sevgiliniz Serenay Sarıkaya ne dedi?" yönündeki soruya ise, "Sonuçta oyuncuyuz. İkimiz de aynı mesleği yapıyoruz. Profesyonelce yapıyoruz. İş iştir, başka şeyler başka şeylerdir" dedi.

29 yaşındaki Bürsin, "romantik misiniz?" sorusuna ise, "bilmiyorum onu başkalarına sormak lazım" yanıtını verdi.

Bursin ile 25 yaşındaki Sarıkaya daha önce bir jean firmasının reklam çekimlerinde birlikte rol almıştı. Çift çekimlerde bir şarkı da seslendirmişti.

NTV