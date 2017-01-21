Kepek problemine çam terebentin yağıyla gelen çözüm

Saçlarınızda oluşan kepeklerden bir türlü kurtulamıyorsanız siz de çam terebentin yağının mucizesini keşfedebilirsiniz.

Güncellenme 21 Ocak 2017 12:12

Yoğun bir kokusu ve kıvamı olan çam terebentin yanı birçok hastalığa iyi geldiği gibi saçlarda oluşan kepeklerden de kurtulmamıza yardımcı oluyor. Eğer ki uzun süredir özellikle kış aylarda bizi uğraştıran kepek sorunundan sizler de muzdaripseniz çam terebentin yağını kullanabilirsiniz.

Saçlardaki kepeklerden kurtulmak için yaklaşık 700 ml olan bir büyük boy şampuanın içine bir tatlı kaşığı kadar çam terebentin yağı dökün ve iyice çalkalayın. Her duş aldığınızda saçlarınız bu karışımlı şampuan ile yıkayın. İlk yıkamadan itibaren saçlarınızdaki kepeklerden kurtulmuş olduğunuzu göreceksiniz.

Çam terebentin yağı direkt saça, cilde ve saç derisine uygulanmamalıdır. Çam terebentin yağı yoğun ve keskin kokulu bir yağ olduğu için seyreltilmeden kullanılması zarar verebilir.

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