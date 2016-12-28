Kendisi Küçük Marifeti Büyük: Fiat 500X

Otomobiller için yapılan değerlendirmelerde aracın tüm özelliklerinin yüksek olmasından ziyade tüm özelliklerin sürücü ve yolcular için nasıl sunulduğu önemli. İşte Fiat

Güncellenme 28 Aralık 2016 23:01

Araç için küçük detayların tümü iyi otomobile sahip olunması noktasında önemli parçalar. 2016 ile birlikte piyasaya iddialı giriş yapan Fiat 500X modeli bu kapsamda oldukça dikkat çeken modellerden.

Fiat 500X Özellikleri Neler?

Araç için yapılan tanıtımlarda dizel ve benzin olmak üzere iki farklı versiyonun hazırlandığı belirtildi. Bu açıdan kişiler tercihlere ve fiyatlara göre uygun bir seçim yapabilir.

Fiat 500X Fiyatı Ne Kadar?

Fiat 500X için yapılan resmi açıklamalara göre aracın güncel fiyatları şöyle;

Fiyatlar

Pop Plus 1.6 E-Torq 110 HP: 69.300

Pop Plus 1.3 M.Jet 95 HP: 83.900

Cross 1.4 M.Air 140 HP DCT: 88.900

Cross 1.6 M.Jet 120 HP: 90.900

Cross 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 90.900

Cross Plus 1.4 M.Air 140 HP DCT: 94.400

Cross Plus 1.6 M.Jet 120 HP: 96.400

Cross Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 96.400

Cross Plus 1.4 M.Air 170 HP AT9 4X4 : 116.900

Tüm bu fiyatlar normal versiyonlar için geçerli olduğu gibi opsiyonlar için artı ücret ödenmesi gerekiyor. Eğer istediğiniz ek bir özellik varsa satış sırasında detaylı fiyat listesini talep edebilirsiniz.