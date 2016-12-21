Kayserili öğrenciler: "Şehitler ölmez"

Kayseri'deki öğrenciler çarşı iznine çıkan askerlerin teröristler tarafından şehit edilmesine hazırladıkları koreografi ile 'Şehitler ölmez' yazarak tepki gösterdi.

Güncellenme 21 Aralık 2016 17:57

Kayseri'de ortaokul öğrencileri, çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu halk otobüsüne düzenlenen saldırıya, hazırladıkları koreografi ile "Şehitler Ölmez" yazarak tepki gösterdi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde bulunan Refika Küçükçalık Ortaokulu öğrencileri, 14 askerin şehit olduğu, 55 kişinin yaralandığı terör saldırısını protesto etmek için özel bir koreografi hazırladı.

"Şehitler Ölmez" yazısını oluşturan öğrencilerin görüntülerinin yer aldığı klip, sosyal medyada paylaşıldı.

Öğrencilerin hain terör saldırısına gösterdiği tepki, sosyal medyada takdir ile karşılandı.

AA