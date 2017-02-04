Kayseri'de 71 iş adamı FETÖ'den yargılanacak
Kayseri'de FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesi 71 iş adamı hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarından eski AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, iş adamları Fatih ve Suat Somyürek, Abdullah Eraslan, Elif Bozdağ, Ersin Kıranatlıoğlu'nun da bulunduğu 71 kişi hakkında 300 sayfalık iddianame hazırlandı.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede şüphelilerin, "Anayasayı ihlal, Türkiye Cumhuriyeti'ni devirmeye teşebbüs, silahlı terör örgütü üyesi olmak ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından cezalandırılmaları istendi.
AA