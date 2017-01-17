Kayseri saldırısıyla bağlantılı PKK'lı terörist keşif sırasında yakalandı

PKK'nın kırsal yapılanmasından Ankara'ya gelerek keşfe çıkan Kayseri saldırısıyla bağlantılı bir terörist keşif sırasında yakalandı.

Güncellenme 17 Ocak 2017 14:23

Konuyla iligli edinilen bilgilere göre, bölücü terör örgütü PKK adına kırsal alanda faaliyet gösterdiği öğrenilen Zana kod adlı Murat B'nin, eylem öncesi keşif yapmak amacıyla 28 Aralık 2016'da Ankara'ya geldiğini tespit eden Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Bir süre takibe alınan Murat B, 29 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.

Kayseri'deki terör saldırısıyla bağlantısı ortaya çıktı

Sağlık kontrolünün ardından TEM Şube Müdürlüğüne götürülen Murat B'nin, Kayseri'de 17 Aralık'ta çarşı iznine çıkan askerlere yönelik hain saldırıyı düzenleyen grupla bağlantılı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Murat B, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA