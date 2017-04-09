Kayınpeder dünürü ve gelinini vurdu

Bursa'da aile içinde çıkan bir tartışmada kayınpeder silahıyla dünürünü ve gelinini vurarak yaraladı. Polis saldırgan Niyazi B.'yi gözaltına aldı.

Güncellenme 09 Nisan 2017 10:08

Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde çıkan tartışmada tartışmada 55 yaşındaki Niyazi B., gelini 25 yaşındaki Leyla B. ve dünürü 54 yaşındaki Ali Osman Ş.’yi tabancayla vurarak yaraladı.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Hal Sokak’ta meydana geldi. Niyazi B., oğlu İbrahim ve gelini Leyla B.’nin evine ziyarete geldi. Ziyaret esnasında Leyla B., iddiaya göre kayın pederi Niyazi B.’ye kayın validesinin eşi ile arasını bozduğu gerekçesiyle eve gidip gelmesini istemediğini söyleyince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar polis merkezine giderek birbirlerinden şikayetçi oldu. Karakoldan çıkan taraflar evlerine döndü.



Evde bulunan silahını alıp 2 saat sonra tekrar oğlunun evine gelen Niyazi B. gelini 25 yaşındaki Leyla B. ve evde bulunan dünürü 54 yaşındaki Ali Osman Ş.’yi tabancayla yaraladı. Bacaklarından yaralanan Leyla B. ile Ali Osman Ş. haber verilmesi üzerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahaleleri ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri Niyazi B.’yi silahıyla birlikte gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor.

NTV