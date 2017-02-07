Kasımpaşa'ya hükmen yenilgi cezası gelebilir

Kasımpaşa, belirlenen sayıdan fazla yabancı uyruklu oyuncu oynattığı için hükmen yenilgi maddesine göre PDFK'ya sevk edildi.

Güncellenme 07 Şubat 2017 21:40

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Kasımpaşa'yı belirlenen sayıdan fazla yabancı uyruklu oyuncu oynattığı için hükmen yenilgi maddesine göre PDFK'ya sevk etti.

TFF Hukuk Müşavirliği, Kasımpaşa'yı 2-0 yenildiği Adanaspor maçında hükmen yenik sayılması için PFDK'ya sevk etti.

TFF buna gerekçe olarak Kasımpaşa'nın "müsabaka isim listesinde yabancı uyruklu futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olması"nı gösterdi.

NTV