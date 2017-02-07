Kasımpaşa'ya hükmen yenilgi cezası gelebilir
Kasımpaşa, belirlenen sayıdan fazla yabancı uyruklu oyuncu oynattığı için hükmen yenilgi maddesine göre PDFK'ya sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Kasımpaşa'yı belirlenen sayıdan fazla yabancı uyruklu oyuncu oynattığı için hükmen yenilgi maddesine göre PDFK'ya sevk etti.
TFF Hukuk Müşavirliği, Kasımpaşa'yı 2-0 yenildiği Adanaspor maçında hükmen yenik sayılması için PFDK'ya sevk etti.
TFF buna gerekçe olarak Kasımpaşa'nın "müsabaka isim listesinde yabancı uyruklu futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olması"nı gösterdi.
NTV