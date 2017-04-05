Kasımpaşa Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan Kasımpaşa yarı finale yükseldi.

Güncellenme 05 Nisan 2017 21:16

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Çaykur Rizespor sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. İlk maçı 2-0 kazanan Kasımpaşa bu skorla, Medipol Başakşehir'den sonra yarı finale yükselen 2.takım oldu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa Çaykur Didi Stadı’nda karşı karşıya geldi.



İlk maçı 2-0 kazanan Kasımpaşa avantajını kullandı ve rövanş karşılaşmasında sahadan 2-2'lik skorla ayrılarak yarı finale yükseldi.



9. dakikada Tuszynski'nin ceza sahasında şutunda savunmadan dönen topu kaleye gönderen Ali Yakoubi'nin vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0.



23. dakikada Tunay'ın ceza sahası sağ çaprazından şutunda topu savunma çıkardı.



38. dakikada Adem Büyük'ün ceza yayı sol çaprazından şutunda top filelerle buluştu. 1-1.



47. dakikada Fink'in sağ kanattan ortaladığı topu ceza sahası sol çaprazında kafayla kaleye gönderen Kweuke'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1.



69. dakikada Robin'in soldan ortaladığı topu ceza sahasında Ali Yakoubi'nin roveşata vuruşunda topu kaleci Ramazan kontrol etti.



75. dakikada Robin'in soldan ortaladığı topu ceza sahasında kafayla kaleye gönderen Fink'in şutunda top üstten az farkla auta çıktı.



76. dakikada Kweuke'nin sağdan ortasında penaltı noktası üzerinde Nosa'nın kafa şutunda yerden seken top üstten auta çıktı.



80. dakikada Nosa'nın şutunda top üstten auta çıktı.



90+3. dakikada Eduok ile paslaşarak ceza sahasına giren Adem topu filelerle buluşturdu. 2-2

NTV