Kardak'ta ada gösterisi

Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Geiorge Papadakisİin verdiği talimatla Yunan özel birliklerinin Kardak'ta paraşütçülerin atlayarak gövde gösterisi yaptığı öğrenildi.

Güncellenme 02 Şubat 2017 15:44

Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Geiorge Papadakis'in talimatıyla, Yunan özel birliğindeki paraşütçülerin dün Kardak kayalıklarına yaklaşık iki mil uzaklıktaki Psemiros ile İstanköy (Kos) adaları arasındaki bölgede uçaktan atlayarak gövde gösterisi yaptığı ortaya çıktı.

Milliyet'te yer alan habere göre, Yunan 'www.armynow.net' askeri sitesinin haberine göre, Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, yanında bazı askeri yetkililerle birlikte dün sabah, 21 yıl önce ölen 3 Yunan askerinin anısına Kardak kayalıklarına helikopterden çelenk attı. Aynı saatlerde Türk F-16 uçaklarının Kardak kayalıkları üzerinde uçtuğu Yunan basınında yer aldı.

Türk jetlerinin bölgede alçak uçuş yaptığı iddialarının ardından, Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Geiorge Papadakis'in talimatıyla Yunan özel birliğindeki paraşütçüler, Kardak kayalıklarına yaklaşık iki mil uzaklıktaki Psemiros ile İstanköy (Kos) adaları arasındaki bölgede uçaktan atlayış yaptı.

Yunan internet sitesinde Yunan askerlerinin Bodrum'un Turgutreis ve Akyarlar Mahalleleri açıklarındaki Psemiros ile İstanköy Adası arasındaki Kumburnu Mevkisi'ndeki paraşütle atlayış fotoğraflarına da yer verildi.

Kaynak: Milliyet