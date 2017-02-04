Kardak kayalıklarındaki güvenlik önlemleri sürüyor

Krizin 21. yılında Bodrum ilçesine 3,8 mil mesafedeki Kardak kayalıklarında Türk güvenlik güçlerinin bekleme ve devriye görevi sürüyor.

Güncellenme 04 Şubat 2017 21:06

Türk güvenlik güçleri, sınır ihlali yaparak Türk karasularına giren Yunan güçlerinin, muhtemel yeni ihlallerini önlemek için tedbirlerini devam ettiriyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait iki askeri gemi, Turgutreis açıklarındaki Çatal Ada önlerinde beklemeye devam ederken Türk savaş gemileri, hem yasa dışı geçişe engel olmak hem de Kardak kayalıklarını izlemek amacıyla bölgede hazır bekletiliyor.

Savaş gemisinden devriye görevi

Öğleden sonra saatlerine kadar Çatal Ada önlerinde bekleyen Türk savaş gemilerinden biri, bulunduğu yerden ayrılarak devriyeye çıktı. Kardak kayalıklarına çok yakın bir bölgeden geçiş yapan Türk savaş gemisi, Gümüşlük açıklarından seyrini sürdürdü.

Yaklaşık 20 dakika sonra yine Gümüşlük açıklarında bekleyen bir Sahil Güvenlik botu da Kardak kayalıkları yakınlarından geçerek Turgutreis istikametine doğru yöneldi.

Bu sırada bir Yunan Sahil Güvenlik botu da Kardak açıklarından hızla geçerek Kos Adası'na doğru seyretti.

Türk güvenlik birimlerinin sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren sağanak ve rüzgara aldırış etmeden bölgede görev yaptığı gözlendi.

AA