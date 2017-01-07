Karda mahsur kalan "İçerde" ekibinin esareti bitti

Dün gece etkili olan kar yağışı nedeniyle Belgrad Ormanı'nda mahsur kalan "İçerde" dizisi ekibi, kendi imkanları ile kurtuldu.

Güncellenme 07 Ocak 2017 16:20

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Çekimler için Belgrad Ormanı'na giden 'İçerde' ekibi mahsur kaldı. Yaklaşak 12 saat mahsur kalan ekip, kendi imkanlarıyla kurtuldu. Yapım şirketi konuya ilişkin açıklama yaptı.

Dizide Coşkun karakterine hayat veren Nebil Sayın, ekibin yaşadığı zorluğu Facebook hesabından duyurdu.

Nebil Sayın sayfasına, "80 kişi 20 araç 8 saattir Belgrad Ormanı'nda mahsuruz. Araçlar kara saplandı, yakıtımız bitiyor." notunu düştü.Sayın, ikinci mesajında ise durumu, "Arkdaşlar şuan AKUT, itfaiye vs ellerinden geleni yapıyorlar. Dolayısıyla artık onları aramanın anlamı yok. Fakat bize ulaşamıyorlar. Beklemedeyiz, haber vereceğim" sözleriyle anlattı.

Sayın son olarak ise, "Şu an Bahhçeköy'de bir restorandayız arkadaşlar" yazdı.Oyuncu Ahmet Bilgin de Twitter üzerinden 'İçerde' ekibi için yardım istedi. Bilgin, AKOM ve AKUT'a çağrı yaparak şu notu düştü: "İçerde dizi ekibi Belgrad Ormanında mahsur kaldı. Şu an mesajlaşabiliyoruz ancak yakıtları bitmek üzere."

Kurtarma ekibi AKUT da resmi Twitter sayfasından mahsur kalan ekip ile irtibat halinde olduklarını duyurdu: "Balgrad Ormanı'nda mahsur kalan vatandaşlarımla irtibat halindeyiz. Konu ile ilgileniyoruz"

YAPIM ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

Olay sonrası dizinin yapım şirketi AY Yapım'dan yapılan açıklama ise şöyle: "Ağır hava muhalefeti nedeniyle ekibimizin yaşadığı ulaşım problemi Belediye, Jandarma ve Valiliğin yardımlarıyla çözüme ulaşmıştır. İlgilenen herkese teşekkür ederiz."

NTV