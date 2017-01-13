Karda düşen Deniz Akkaya'nın karnına demir saplandı

Eski manken ve sunucu Deniz Akkaya, karda kayıp düşerek yaralandı.

Güncellenme 13 Ocak 2017 15:42

Akkaya, otoparkındaki güvenlik demirlerinin üzerine düşünce karnından ciddi bir şekilde yaralandı. Sağlık durumu iyi olan Akkaya'nın karın bölgesine dikiş atıldı, tetanoz aşısı yapıldı.Duymayan Kalmasın'ın eski sunucusu Deniz Akkaya, aşırı kar yağışı nedeniyle çöken otoparkındaki karları temizlediği sırada büyük bir kaza atlattı.Güvenlik demirlerinin üzerinden uzanmaya çalıştığı sırada dengesini kaybeden Akkaya, karnından ciddi bir şekilde yaralandı.Deniz Akkaya, sağlık durumunu ve yaşadığı talihsiz kazayı Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafla duyurdu ve şu notu yazdı:"Sevgili sosyal medya dostları ve benim özellikle spor paylaşımlarımi bekleyen canlarrrrr; Bir süredir paylasım yapamıyorum çünkü kar nedeniyle çöken otoparkımin üzerindeki karları küremeye kendim çalışıp(nedense böyle bir ozguven geldi bendenize!) güvenlik demirlerinin üzerinden uzanmaya çalışırken bir tanesinin karnıma saplanmasi neticesinde büyük bir kazanın ucundan döndüm...dikisler atildi,bir guzel tetanoz asisi oldum ama simdi iyiyim yarın spora gidiyorum"

NTV