Karadeniz'e düşen Rus uçağındaki 13 kişinin cesedine ulaşıldı

Suriye'nin Lazkiye kentine gitmek üzere Rusya'nın Soçi şehrinden havalandıktan sonra Karadeniz'e düşen Rus uçağından 13 kişinin cesedi çıkarıldı.

Güncellenme 26 Aralık 2016 20:50

Suriye'nin Lazkiye kentine gitmek üzere Rusya'nın Soçi şehrinden havalanan ve içerisindeki 8 mürettebat ve 84 yolcuyla birlikte Karadeniz'e düşen Tu-154 tipi Rus askeri uçaktaki 13 kişinin cesedi çıkarıldı.



Yerel acil servis hizmetlerinden bir kaynağın RIA Novosti’ye yaptığı açıklamaya göre, pazar sabahı Suriye’ye gitmek üzere yola çıkmasından 2 dakika sonra düşen uçaktaki 2 kişinin bedeni daha arama kurtarma çalışmaları sonucunda yüzeye çıkarıldı ve ulaşılan beden sayısı 13 oldu.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da kıyıdan 1.6 kilometre açıkta, 27 metre derinlikte bulunan enkazdan uçağa ait büyük parçalar çıkarıldığı belirtilmişti.



8 kişilik mürettebatıyla birlikte 92 kişiyi taşıyan uçakta Kızıl Ordu Korosu’nun 64 üyesi, gazeteciler ve sivil toplum kuruluşu çalışanları bulunuyordu. Uçağın dün düşmesinin ardından bugün Rusya’da ilan edildi.

Sputnik Türkiye

