Karaciğer Kanseri uzmanları Adana'da buluşuyor

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi bilim insanlarının katkılarıyla, Tıp Dünya’sının Karaciğer Kanseri konusunda önemli isimler Adana’da buluşuyor.

Güncellenme 08 Şubat 2017 17:26

10-12 Şubat tarihleri arasında Hilton Oteli’n de düzenlenecek sempozyumun açılış konferansını ise Cuma günü 18:30’da Türkiye’nin Çağdaşlaşma Sürecini anlatacak olan Prof. Dr. İlber Ortaylı yapacak. Ayrıca yine Türkiye’nin çok önemli bilim insanlarından olan Prof. Dr. Türker Kılıç ise yakın zamanda hayata veda eden Prof. Dr. Haluk Demiryürek ile ilgili bir konferans verecek.

Gastroenterolojiden Hepotolojiye, Genel Cerrahiden Radyolojiye kadar Karaciğer Kanseri konusunda söz sahibi olan gerek Dünya’dan gerekse Türkiye’den yaklaşık 300 katılımcıya ev sahipliği yapacak sempozyumda gerek deneysel ve klinik hepatolojinin, gerekse girişimsel ve transplantasyon hepatolojisinin en sıcak konusu olan hepatosellüler karsinomanın yönetimi multidisipliner bir yaklaşımla mercek altına alınacak.



Özellikle son yirmi yılda tüm dünyada Karaciğer Kanseri konusunda önemli bir yükselişin söz konusu olduğuna dikkati çeken uzmanlar, HCC’a insidansında önemli yükseliş, moleküler patogenezini anlamada kaydedilen büyük ilerlemeler, locoregional tedavilerin küratif veya down-staging amaçlı uygulamalarının yaygınlaşması ve bu hasta grubunda cerrahi sınırların yeniden değerlendirilmesini zorlaması ve karaciğer nakli için hasta seçiminde uygulanmaya başlanan genişletilmiş kriterlerin klinik pratikte uygulanabilirliği konularının masaya yatırılacağına dikkat çektiler.

Sempozyumda, temel bilim ve klinik araştırma bulguları, girişimsel radyoloji ve cerrahi sonuçlar tartışılacak ve analiz etme imkanı da bulunacak.



Birçok bilim dalını doğrudan ilgilendiren Karaciğer Kanseri’nin yönetiminde her şey siyah ve beyaz değil, bu nedenle, hastalığın güncel yönetiminde disiplinler arası iletişim ve işbirliği kritik önem taşıyor. Yüksek düzeyde bir bilimsel programla gerçekleştirilecek 1. Çukurova HCC Sempozyumu’na kayıt yaptıran tüm katılımcılara ise toplantılar sonunda katılım sertifikası verilecek.