Kara Sevda veda kararı aldı

Star TV'de yayınlanan ve ciddi bir izleyici kitlesi olan Kara Sevda dizisinin ekranlara veda kararı aldığı iddia edildi.

Güncellenme 28 Ocak 2017 19:33

Ay Yapım imzalı 'Kara Sevda' dizisi, bu sezon ekranlara veda edecek. Sürpriz karar dizinin sevenlerini üzdü.

İkinci sezonuyla ekranlarda olan yapım, geçtiğimiz çarşamba günü '16.3' reyting ile birinci olan 'Diriliş Ertuğrul'un ardından en çok izlenen ikinci dizi olmuş, ama sadece '5' reyting oranı elde almıştı.

Final kararının altında birkaç sebep yattığı söylenirken, senaryonun daha da uzatılmadan, dizinin iyi bir yerdeyken bitirilme isteğinin ağır bastığı iddia edildi.