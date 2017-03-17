Kara Kartal'ın rakibi belli oldu

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalindeki rakibi Fransız ekip Olympique Lyon takımı oldu.

Güncellenme 17 Mart 2017 16:32

Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen ve eski İsveçli futbolcu Patrik Andersson'ın katıldığı kura çekiminde tek Türk takımı olarak yer alan Beşiktaş, çeyrek finalde Fransa'dan Olympique Lyon ile eşleşti.

Siyah-beyazlılar, çeyrek finaldeki ilk maçını 13 Nisan'da deplasmanda, rövanşı ise 20 Nisan'da sahasında oynayacak.

Yarı finallerin 4 ve 11 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 24 Mayıs'ta İsveç'in başkenti Stockholm'de Friends Arena'da yapılacak.

Avrupa Ligi'nin çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Beşiktaş hisseleri Lyon ile geriledi

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa ligi çeyrek finalinde Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla eşleşmesinin ardından borsadaki hisseleri düşüşe geçti.

Dün akşam, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Yunanistan'ın Olympiakos takımını 4-1 yenerek çeyrek finale yükselen Beşiktaş'ın Borsa İstanbul'da işlem gören hisseleri güne yükselişle başladı ve 5,80 TL'ye kadar çıktı.

Saat 15.00'teki kura çekiminden önce 5,65 seviyelerinde dengelenen Beşiktaş hisseleri, çeyrek finalde rakibin Fransa'nın Olympique Lyon takımı olmasının ardından hızla düşüşe geçti ve 5,52 TL'ye kadar geriledi.

Beşiktaş hisseleri saat 15.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,3 değer kaybıyla 5,57 TL seviyelerinden işlem görüyor. AA