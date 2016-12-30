Kar yağışı yurdun birçok yerinde eğitime engel oldu

Olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle yurdun birçok yerinde eğitime ara verildi. Başkent Ankara ve 20 ilde eğitime kar tatili arası verildi.

Güncellenme 30 Aralık 2016 11:16

Olumsuz hava şartları ve yoğun şekilde devam eden kar yağışı nedeniyle yurdun birço kyerinde eğitime ara verildi. Başkent Ankara ve 20 diğer il hava şartlarının olumsuzluğu nedeniyle kar tatili yapıyor.

Etkisini sürdüren kar yağışı ve kötü hava şartlarından dolayı Ankara, Nevşehir, Kocaeli, Bolu, Çankırı, Bilecik, Uşak, Kırıkkale, Kütahya, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Denizli, Isparta, Konya, Burdur, Manisa, Uşak, Sakarya ve İzmir'de kar yağışı ve Mersin'de kuvvetli yağış ile sel yüzünden eğitime ara verildi.

Ankara

Ankara Valisi Ercan Topaca, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullarda eğitime bugün ara verildiğini bildirdi.

Okulların tatil edilmesine ilişkin henüz resmi bir karar verilmemişken, akşam saatlerinde sosyal medyada Valiliğin logosu kullanılarak Ankara'da okulların tatil edildiğine dair gerçek dışı paylaşım yapıldığını ve bunun hızla yayıldığını belirten Topaca, bazı yayın organlarının da bu konuda teyit almadan "son dakika" haberler geçtiğini, bu durumun da vatandaşlarda beklentiye yol açtığını söyledi.

Ankara Valiliğince resmi bir açıklama yapılmadığı sürece gerçek dışı paylaşımlara ve asılsız haberlere itibar edilmemesini isteyen Topaca, kar yağışı ve buzlanma tehlikesinin yanı sıra teyit edilmemiş haberlerin kamuoyunda, okulların tatil edilmesine ilişkin yarattığı büyük beklenti nedeniyle tatil kararı aldıklarını kaydetti.

Topaca, Ankara Valiliğinin web sitesinin hacklendiği iddialarının ise doğru olmadığını belirtti.

Nevşehir

Nevşehir'de il merkezi ve tüm ilçelerde eğitim öğretime ara verildi. İl genelindeki kamu kurum ile kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de bir gün idari izinli sayılması kararlaştırıldı.

Çankırı

Çankırı Valiliği de devam eden kar yağışı ve oluşabilecek buzlanma nedeniyle il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini duyurdu. Kamuda görevli hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Bilecik

Bilecik Valiliği yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ile Pazaryeri, Bozüyük, Sögüt, Gölpazarı ve Yenipazar ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi. Kamuda çalışan engelli ve hamilelerin de bir gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Kocaeli

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ve il genelinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi. Kocaeli Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki anaokulları, ilk, orta, lise ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime ara verildiğini duyurdu. Ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan, engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Bolu

Bolu kent merkezinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime ara verildi.

Uşak

Uşak'ta, kar yağışı nedeniyle ilk ve orta öğretimde eğitime ara verildi. Uşak Valiliği ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağını bildirdi.

Kırıkkale

Kırıkkale'de de kent merkezi ve ilçelerde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Kütahya

Kütahya Valiliği de olumsuz hava şartları, buzlanma ihtimali ve ulaşımda meydana gelebilecek aksamalar nedeniyle il genelinde tüm okullar ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime ara verildiğini duyurdu.

Eskişehir

Eskişehir'de de kentte tüm okullarda eğitime bir günlüğüne ara verildi.

Balıkesir

Balıkesir ise Altıeylül, Balya, Bigadiç, Dursunbey, Gönen, İvrindi, Karesi, Kepsut, Manyas, Savaştepe ve Susurluk'ta okullar tatil edildi.

Bursa

Bursa'nın İznik, Harmancık, Orhaneli, Büyükorhan, Keles ve Yenişehir ilçelerinde okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Ayrıca, merkez Yıldırım ilçesinin Ankara yolu üzerindeki tüm okullar, Osmangazi ilçesinin Ankara- Bursa-İzmir yolunun Uludağ bölümünde kalan eğitim kurumları ile Nilüfer'de de taşımalı eğitim yapılan okullar tatil edildi. Nilüfer'de okula ulaşmayacak öğrenciler de idari izinli sayılacak.

Çanakkale

Çanakkale'de yoğun kar yağışı nedeniyle Çan, Biga, Yenice ve Ayvacık ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar ile Bayramiç ilçesine bağlı Çırpılar, Karaköy, Evciler, Türkmenli ve Muratlar köylerindeki taşımalı sistemli okullarda eğitim öğretim yapılamayacak.

Denizli

Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü de Serinhisar, Çameli, Babadağ, Güney ve Acıpayam ilçelerinde okulların bir gün tatil edildiğini duyurdu. Ayrıca Pamukkale ilçesi sınırları içerisindeki taşımalı öğrenciler kar yağışı ve aşırı buzlanmaya karşı bir gün izinli sayıldı. Çardak ilçesi Söğüt ve Gemiş mahallerindeki okullar de yoğun kar yağışı nedeni ile bir gün tatil edilirken, Çardak sınırları içerisindeki taşımalı öğrencilerin kar yağışı ve buzlanmaya karşı bir gün idari izinli sayılacağı açıklandı.

Isparta

Isparta'nın Eğirdir, Yalvaç, Keçiborlu, Senirkent, Gelendost, Şarkikaraağaç ve Aksu ilçelerinde okullar yoğun kar yağışı nedeniyle bir gün tatil edildi.

Konya

Konya'nın 3'ü merkez olmak üzere 16 ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Merkez Selçuklu, Karatay ve Meram ile Akşehir, Beyşehir, Derebucak, Doğanhisar, Hadim, Hüyük, Kadınhanı, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Ilgın, Altınekin ve Yunak ilçelerinde ilk ve orta dereceli okulların yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildiği bildirildi. Ayrıca ilçelerde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engellilerin ve hamilelerin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Burdur

Burdur'da yoğun kar yağışı nedeniyle Altınyayla ve Çavdır ilçelerinin tamamında, Gölhisar ilçesinde ise İbecik, Elmalıyurt ile Yeşildere köylerinde taşımalı eğitime ara verildi.

Manisa

Manisa'da Demirci ilçesindeki okullarda, yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle bir gün eğitim yapılmayacak.

Sakarya

Sakarya'da il genelinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullar ile Taraklı ve Geyve ilçelerinde tüm okullarda yarın eğitime ara verildi.

İzmir

İzmir'in Bergama ilçesinde yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle de 40 mahalleden taşımalı sistemle ilçe merkezine gelen öğenciler için eğitime bugün de ara verildi.

Uşak

Uşak'ta, kar yağışı nedeniyle bugün de ilk ve orta öğretimde eğitime ara verildi. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Mersin

Mersin'de ise dünkü kuvvetli yağış nedeniyle il merkezi ile Tarsus, Erdemli ve Çamlıyayla ilçelerinde okullar bugün de tatil edildi.

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü de kentteki yağış nedeniyle eğitime ara verildiğini duyurdu.

AA