Kar yağışı nedeniyle uçaklar zorunlu iniş yaptı
Yoğun kar yağışı nedeniyle Adıyaman'dan Ankara ve İstanbul'a uçan uçaklar Şanlıurfa Havalimanı'nda zorunlu iniş yaptı.
Adıyaman'dan Ankara ve İstanbul seferlerini yapan uçaklar yoğun kar yağışı nedeniyle Şanlıurfa Havalimanı'na yönlendirildi.
Alınan bilgiye göre, Adıyaman'da sabahın erken saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hava ulaşımını da olumsuz etkiledi.
Adıyaman'dan Ankara ve İstanbul istikametine kalkan uçaklar, olumsuz hava koşulları nedeniyle Şanlıurfa Havalimanına zorunlu iniş yaptı.
Kar yağışının sürmesi nedeniyle Adıyaman-Ankara ve Adıyaman-İstanbul uçak seferleri de iptal edildi.
AA