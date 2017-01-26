Kar yağışı nedeniyle THY seferi iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY) yoğun kar yağışı nedeniyle bugün ve yarın Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarındaki 338 tarifeli seferlerini iptal etti.

Güncellenme 26 Ocak 2017 12:54

Türk Hava Yolları (THY), Atatürk ile Sabiha Gökçen havalimanlarında beklenen olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle bugün ve yarın planlanan 338 tarifeli seferin yapılamayacağını bildirdi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Atatürk Havalimanı'nda bugün, gidiş ve dönüş olmak üzere toplamda 156 seferin iptal edildiği belirtildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bugün gidiş ve dönüşlü 36 seferin yapılamayacağı aktarılan açıklamada, "27 Ocak 2017 tarihinde ise İstanbul Atatürk Havalimanı için 110, Sabiha Gökçen Havalimanı için 36 sefer iptali planlanmıştır. 338 seferimizin iptali nedeniyle yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşları ile ilgili son durumu 'www.thy.com' adresinden veya '4440849' numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

AA