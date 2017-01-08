Kar yağışı çocuklara yaradı: 8 ilde okullar tatil

Kar yağışları nedeni ile İstanbul ve 7 ilde eğitime ara verildi.

Güncellenme 08 Ocak 2017 16:12

Olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle İstanbul, Bursa, Zonguldak, Düzce, Tokat, Yalova ile Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir gün, Çanakkale'de ise iki gün süreyle eğitime ara verildi.

ANKARA

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışının il genelinde etkisini sürdürdüğünü belirtti.

Vali Şahin, açıklamasında, "İlimizde zaman zaman devam eden kar yağışı ve yoğun buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime yarın 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesini kullandı.

Bursa

Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise "Olumsuz hava şartlarının devam etmesi beklendiğinden, ilimiz genelinde tüm anaokulları, ilk ve ortaokullar ile liselerde 9 Ocak Pazartesi günü bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

Çanakkale

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Zülküf Memiş da gazetecilere yaptığı açıklamada, iki gündür etkili olan kar yağışı ve buzlanmadan dolayı okullarla ilgili tatil kararı alındığını söyledi.

Ulaşımın bazı bölgelerde güçlükle yapıldığı kentte, merkez ile Ayvacık, Biga, Bayramiç, Çan, Ezine, Eceabat, Yenice ve Lapseki ilçelerindeki tüm okullarda yarın eğitim yapılmayacağını aktaran Memiş, Gelibolu ilçesinde ise 9 ve 10 Ocak olmak üzere iki gün eğitime ara verildiğini kaydetti.

Zonguldak

Zonguldak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il merkezi, belde, bağlı köyler ve Kozlu, Kilimli, Ereğli ilçelerinde kar yağışı nedeniyle okullar 9 Ocak Pazartesi günü tatil edildi.

Düzce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici ilçede eğitim ve öğretime, 9 Ocak 2017 tarihinde 1 gün ara verileceğini, ayrıca kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağını kaydetti.

Tokat

Tokat'ta kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.



İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İl Hıfzısıhha Kurulu, yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verdi. Aynı zamanda engelli ve hamile memurların yarın izinli sayılması kararlaştırıldı." dedi.

Yalova

Yalova Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların 9 Ocak Pazartesi günü tatil edildiği bildirildi.

Balıkesir

Bandırma Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada da olumsuz hava şartlarının devam etmesinin beklenmesi nedeniyle ilçe genelindeki tüm anaokul, ilk ve ortaokullar ile liselerde 9 Ocak Pazartesi eğitim ve öğretime ara verilmesinin uygun görüldüğü belirtildi.

AA