Kar yağışı barajların doluluk oranını yükseltti

İstanbul ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışları, barajlardaki su doluluk oranlarını yükseltti. İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 60'a çıktı.

Güncellenme 10 Ocak 2017 14:46

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerinden derlenen bilgilere göre, kente su sağlayan Ömerli, Pabuçdere, Sazlıdere, Büyükçekmece, Alibey, Terkos, Kazandere, Elmalı, Darlık, Istrancalar barajlarındaki su miktarı, kar yağışının ardından yaklaşık yüzde 4 daha arttı.

Bu kapsamda, toplam 868 milyon 683 bin metreküp su tutma kapasitesi bulunan barajların 6 Ocak'ta yüzde 55,55 olan doluluk oranı yüzde 59,53'e yükseldi. Böylece barajların doluluk oranı, geçen temmuzdan sonra en yüksek seviyeyi görmüş oldu.



Barajlarda şu anda 578 milyon 554 bin 941 metreküp su bulunuyor.

AA