Kar yağışı barajları doldurdu

Yaklaşık 4 gündür İstanbul'da aralıksız devam eden kar yağışı barajlara yaradı. Barajlardaki doluluk oranları yüzde 60'a yükseldi.

Güncellenme 10 Ocak 2017 12:57

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerinden derlenenbilgilere göre, kente su sağlayan Ömerli, Pabuçdere, Sazlıdere, Büyükçekmece, Alibey, Terkos, Kazandere, Elmalı, Darlık, Istrancalar barajlarındaki su miktarı, kar yağışının ardından yaklaşık yüzde 4 daha arttı.

Bu kapsamda, toplam 868 milyon 683 bin metreküp su tutma kapasitesi bulunan barajların 6 Ocak'ta yüzde 55,55 olan doluluk oranı yüzde 59,53'e yükseldi. Böylece barajların doluluk oranı, geçen temmuzdan sonra en yüksek seviyeyi görmüş oldu.

Barajlarda şu anda 578 milyon 554 bin 941 metreküp su bulunuyor.

AA