Kandil'e düzenlenen hava harekatında 11 hedef imha edildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, dün Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında 11 hedef ateş altına alınarak imha edildi.

Güncellenme 07 Ocak 2017 09:05

Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine hava harekatı düzenlendiği, bölgede belirlenen 11 hedefin ateş altına alınarak imha edildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, dün 18.58-19.55 saatleri arasında Irak kuzeyi Kandil bölgesine, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi. Harekatta, bölgede belirlenen, teröristlerin içinde bulunduğu sığınak ve barınakların olduğu 11 hedef ateş altına alınarak imha edildi.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndüğü belirtildi.