Kandil'de terör operasyonu: 11 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Kandil Bölgesinde 'anlık' olarak alınan istihbarat ile 6 Ocak tarihinde 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Güncellenme 13 Ocak 2017 16:41

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine 6 Ocak'ta anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu düzenlenen hava harekatında 11 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine 6 Ocak'ta düzenlenen hava harekatında 11 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine 6 Ocak'ta düzenlenen harekat sonucu 11 teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında, teröristlerin de içinde bulunduğu sığınak, silah deposu, savunma mevzisi ve barınak olarak kullanılan 11 hedef imha edilmişti.

Yeni Şafak