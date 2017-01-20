Kandil bölgesine düzenlenen harekatta 22 terörist öldürüldü

TSK, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine 18 Ocak tarihinde düzenlenen hava harekatında 22 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Güncellenme 20 Ocak 2017 21:54

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine 18 Ocak'ta düzenlenen hava harekatında 22 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine 18 Ocak'ta düzenlenen hava harekatı sonucu, 13 teröristin öldürüldüğü, 9 teröristin yaralandığı belirlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca, Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında, 8 hedef imha edilmişti.

AA


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