Kahverengi yumurtadaki aldatmaca

Uzmanlar, köy yumurtası diye daha pahalıya satılan kahverengi yumurtanın, rengini sadece tavuğun ırkından aldığını, beyaz yumurta ile eşit besin değeri taşıdığını aktardı

Güncellenme 28 Aralık 2016 13:48

Folluktan çıkışında aralarında sadece 3 kuruş fark olan beyaz ve kahverengi yumurtaların fiyatı, tüketiciye ulaşana kadar dikkat çekici boyutlara ulaşıyor. Peki gerçekten beyaz yumurta ile kahverengi yumurta arasında fiyatı dışında bir fark var mı?

Türkiye'nin yumurta üretiminde önde gelen illerinden Balıkesir'de beyaz yumurtanın kümesten çıkış son fiyatı tanede 27,5 ve kahverengide ise 30,5 kuruş şeklinde gerçekleşti.

Söz konusu yumurtalardan beyazı, büyükşehirlerdeki marketlerde 40 ile 75 kuruş arasında satılırken, kahverengisinin tanesi 1,5 liraya kadar çıkıyor.

Pazar yerlerinde iki kat olan fiyat farkı marketlerde yaklaşık 3 katına ulaşıyor.

Organik, gezen tavuk, omega-3 ve selenyum içerikli gibi türde olanları bile marketlerde 1 lira ve altında satılırken, tüketicilerin yoğun talep gösterdiği kahverengi yumurtalar adeta cep yakıyor.

IRKTAN KAYNAKLANIYOR

Balıkesir Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Faruk Kula, beyaz ile kahverengi yumurta arasındaki farkın tamamen ırklarından kaynaklandığını, aynı kümeste aynı yemle beslenen iki ırkın birinin beyaz diğerinin kahverengi yumurtladığını söyledi.

Piyasada tüketicinin yanıltıldığına dikkati çeken Kula, "Kahverengi yumurta, köy yumurtası olarak satışa sunuluyor. Bu, hiçbir zaman köy yumurtası değil, ırktan kaynaklanan bir yumurtadır. O yumurtaları da biz veriyoruz piyasaya. Bizden alıp bundan haksız kazanç elde edenler var." diye konuştu.

Beyaz yumurta ile kahverengi yumurta arasında besin değeri olarak hiçbir fark bulunmadığını vurgulayan Kula, şöyle devam etti:

"Kahverengi yumurta verenlerin günlük yem tüketimi fazladır. İki yumurta arasındaki bizim fiyat satış farkımız, şu an için 3 kuruş. Kahverengi yumurtayı köy yumurtası diye 1,2 liraya satanlar var. Çeşitli ülkelerde görülen kuş gribi, Türkiye'nin yumurta ihracatını artırdı. Böylece yumurta fiyatları tavan yaptı. Daha sonra konunun basında sıkça yer almasıyla fiyatlar, geriledi. "

Bugün, olması icap eden fiyat, budur. Türkiye'de en ucuz protein kaynağı, yumurta ve beyaz ettir. Yumurtanın besin değeri yüksek, fiyatı ucuzdur."

İKİSİ DE AYNI, İKİSİ DE EŞİT

Uludağ Üniversitesi (UÜ) Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar da kahverengi yumurtaların daha iyi olduğu savının şehir efsanesinden başka bir şey olmadığını, bu görüşün kahverenginin fiyatının diğerlerinden yüksek olmasından kaynaklandığını vurguladı.

Yumurta kabuklarının beyazdan kahverenginin değişik tonlarına kadar farklılık gösterebildiğini anlatan Tayar, "Bu, tamamen tavuğun genetik yapısına bağlıdır. Genel olarak Asya kökenli tavukların yumurtaları kahverengi, Akdeniz kıyıları kökenlilerin ise beyaz olur." ifadelerini kullandı.

Besin değeri, lezzet ve pişme karakteristikleri bakımından her iki renk yumurtanın, aynı değerde olduğunu vurgulayan Tayar, "Tat ve beslenme değeri açısından kahverengi ve beyaz yumurta arasında hiçbir fark yoktur. Ne kahverengi yumurta daha iyi, ne de beyaz yumurta. İkisi de eşit. "

"Kahverengi yumurta daha sağlıklı olduğu için pahalı değildir. Beyaz yumurtaya göre daha pahalıya satılmasının nedeni, tüketici tercihidir." diye konuştu."

Bursa'da Tuzpazarı yakınlarında kurulan meyve sebze pazarında yumurta satan Müslim Altaş da beyaz ve kahverengi yumurta arasında yarı yarıya fiyat farkı olduğunu belirterek, "Beyaz 40 iken kahverengi yumurta 80 kuruşa kadar çıktı. Kahverengi yumurta, beyaz yumurtaya göre daha çok tercih ediliyor. Müşteri, hep kahverengi yumurta istiyor." dedi. (AA)