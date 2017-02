Kahraman Polis Fethi Sekin Parkı açıldı

5 Ocak'ta İzmir Adliyesi önünde yaşanan terör saldırısında canını siper ederek onlarca insanın ölmesini engelleyen şehit polis Fethi Sekin'in adının verildiği park açıldı

İzmir'de adliye saldırısında şehit olan Polis Memuru Fethi Sekin'in adı verilen parkın açılışı yapıldı. Açılışta konuşan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, şehit polis için ''O gözünü kırpmadan ölüme koştu. Çok daha büyük olayların olmasını engelledi'' dedi. Şehidin babası Mehmet Zeki Sekin de törendeydi.

İzmir'de şehit polis Fethi Sekin'in adı verilen park, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla açıldı.



İzmir programı kapsamında 5 Ocak'taki terör saldırısının yaşandığı İzmir Adliyesi'ne gelen Kılıçdaroğlu, Fethi Sekin'in adının verildiği adliyenin bulunduğu cadde ile aynı saldırıda hayatını kaybeden Musa Can'ın adının verildiği sokağa konulan tabelaları açtı.



Törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da katıldı. Musa Can'ın adının verildiği sokağın açılışı sırasında Can'ın yakınları gözyaşı döktü.



Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet daha sonra Şehit Fethi Sekin'in adının verildiği parkın açılış törenine katıldı.



Buradaki konuşmasında, toplumda yılgınlığı hakim kılmak isteyen teröristlerin Türkiye Cumhuriyeti'nin sıradan bir devlet olmadığını bilmediğini, bu ülkeyi kuranların ölümü göze aldığını belirten Kılıçdaroğlu, şiddet ve terör nereden gelirse gelsin, hepsinin önünde göğsünü siper etmenin bir vatan görevi olduğuna dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu, İzmir'e Anadolu'nun her ilinden insanların geldiğine dikkat çekerek, şöyle konuştu:



"Ama hiçkimse kendini yabancı hissetmez, İzmir'in böyle güzel bir özelliği vardır. Fethi Sekin, Elazığlıdır, ben de Elazığ Ticaret Lisesinin ilk mezunlarındanım. 'Gakkoş' sözcüğünün ne kadar önemli olduğunu bilirim. Elazığlılar, sevdikleri herkese 'gakkoş' der. Bir toplantıda Fethi Sekin, Elazığ'ın değil, tüm Türkiye'nin 'gakkoş'u demiştim. Gerçekten de tüm Türkiye'nin içini titretti. O gözünü kırpmadan ölüme koştu. Çok daha büyük olayların olmasını engelledi."



Saldırıda hayatını kaybeden Musa Can'ın da teröristlerin sıktığı kurşunla şehit olduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.



Kılıçdaroğlu, zor şartlar altında çalışan polislerin toplumun güvenliği için her zaman görevinin başında olduğunu belirterek, "Polise, askere sıkılan her kurşun, millete sıkılan kurşundur" dedi.

Askerlerin de sıfırın altında 35 derece teröre karşı mücadele verdiğine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bir parkı açıyoruz bugün, şehidimizi sonsuzluğa uğurladık ama parkla adını sonsuza kadar yaşatacağız. Şehitlerimizi asla unutmayalım. Şehitlerimize ve gazilerimize gerekli değeri vermiyoruz. İngiltere'de bir şehit yakını veya gazi, mağazaya gittiğinde anonsla onurlandırılır. Şehitlerimizin yakınlarını ve gazilerimizi kucaklayım. Onlara minnet borçluyuz. Eğer bugün burada rahat konuşabiliyorsak, bir araya gelip sohbet edebiliyorsak, İstiklal Marşı'ndan önce ve sonra saygı duruşunda bulunabiliyorsak bizim güvenliğimizi sağlayan polislerimiz ve askerlerimiz sayesinde, onlara şükran borçluyuz."



Kılıçdaroğlu, şehitlerin İzmir'i ve Türkiye'yi onurlandırdığını belirterek, "Biz onların onurunu ve gururunu yaşatacağız. Bu bizim temel görevimizdir. Hep birlikte teröre karşı onurlu durmasını bileceğiz. Hep birlikte terör nereden ve kimden gelirse gelsin dik, asil, onurlu duruşumuzu sergileyeceğiz" diye konuştu.



''İZMİR'İN DAĞLARINDA ÇİÇEKLER AÇTIĞINDA BEN ONUN KOKUSUNU DUYACAĞIM''



Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin de yaptığı konuşmada, oğlu doğduğunda Ankara'da vatani görevini yaptığını, şehit olduğunda ise Aydın'da ameliyattan yeni çıktığını söyledi.

Oğlunun cenazesine katılamamasının üzüntüsünü yaşadığını kaydeden Sekin, şöyle konuştu:



"Ama tüm İzmir, tüm Türkiye şehidime sahip çıktı. Allah herkesten razı olsun. 6 Ocak günü oğlum İzmir'den uğurlanırken, tabutun arkasından gitmek istedim, onun tabutunu tutan İzmir halkına teşekkür ediyorum. Bedeni aramızda değil ama her bahar geldiğinde, İzmir'in dağlarında çiçekler açtığında ben onun kokusunu duyacağım. Rahat uyu Türkiyem, kahramanlar, şehitler ölmez. Bir Fethi Sekin ölür, bin Fethi Sekin doğar.



Allah herkesten razı olsun. Türkiye'nin dört bir yanında parklara, okullara, kütüphanelere onun adının verildiğini duyuyorum. Yeni doğan bebeklerine adını veren anne babalara da teşekkür ediyorum. Gururumuz katlanarak artıyor. Görev yerine korumak için canını ortaya koyan oğlumun adliye binasına adının verilmesi için desteklerinizi bekliyorum."



İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ise kahraman Polis Memuru Fethi Sekin'in 5 Ocak'ta hainlere çok büyük bir ders verdiğini anımsatarak, "Bugün eğer bu kentte huzurla yaşıyorsak Fethi Sekin ve arkadaşları sayesinde yaşıyoruz. Türkiye'nin sevdalısı emniyet teşkilatı, Türkiye'yi yıkmak isteyen alçakların karşısında dimdik durmaktadır" dedi.



Aşkın, Fethi Sekin'in isminin adliye sarayına verilmesi konusunda çalışmaların devam ettiğini söyledi.



"İLK KEZ BÖYLE HEYECAN YAŞIYORUM"



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise bugünkü törenin herhangi bir açılış olmadığını, 13 senelik belediye başkanlığında ilk kez böyle bir heyecan yaşadığını dile getirdi.

Bu törenin bir anma, bir saygı olduğunu kaydeden Kocaoğlu, "Bu tören, bu vatanı vatan yapan, bu milleti ilelebet bağımsız yaşatan, tarihten bu tarafa gelen tüm şehitlerimize, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimize, teröre, kalkışmaya karşı mücadele eden tüm şehitlerimize, demokrasinin, cumhuriyetin, barışın yaşamasını sağlamak için şehit olan tüm insanlarımıza, başta şehit Fethi Sekin ve Musa Can'ı anma, aziz hatıralarını yaşatma, önünde saygı duyma törenidir. Bu töreni anlamlı kılan budur" diye konuştu.



Konuşmaların ardından parkın açılışı gerçekleştirildi. Parkı gezen Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, üzerinde şehit Sekin'in resmi ve özgeçmişi bulunan "Şehit Polis Fethi Sekin Parkı" yazısını da açtı.



BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN MESAJ



Törende Başbakan Binali Yıldırım'ın mesajı da okundu. Yıldırım, mesajında merhum Fethi Sekin'in İzmir Adliye Sarayı'nı son kurşunu bitene kadar kahramanca savunduğunu belirtti.



Fedakarlığın sembolü olan Sekin'i hiçbir zaman unutmayacaklarını bildiren Yıldırım, mesajında şunları kaydetti:



"Demokrasimizi, hukuk ve kamu düzenimizi toplumsal barış ve huzurumuzu hedef alan bütün terörist eylemleri bir kez daha şiddetle kınıyorum. Terör saldırılarını ülkemizin demokratik yürüyüşünü durdurmasına ve ekilmek istenen nifak tohumlarının yeşermesine izin vermeyeceğiz. Türkiye farklı terör örgütlerinin saldırıları karşısında asla diz çökmeyecektir. Toplumu terörize etmek isteyen örgütler ve onları azmettiren alçaklarla mücadelemiz tavizsiz olarak sürecektir. Milletimiz insanlık düşmanı bütün teröristlerin hesaplarını dayanışma ruhu ile aşacaktır. Bu vesile kahraman polismizi Fethi Sekin ve bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin adını unutturmamak adına düzenlenen bu törende aranızda bulunamadığımdan dolayı üzüntülerimi ifade ederken şehit polis Fethi Sekin Parkı'nın İzmir'e ve İzmirliye hayırlı olasını diliyorum."



ŞEHİT FETHİ SEKİN PARKI



İzmir Büyükşehir Belediyesinin Bayraklı ilçesinde 40 dönüm alan üzerinde yaklaşık 10 milyon liraya mal ettiği Şehit Polis Fethi Sekin Parkı'nın içerisinde "Park İzmir", "Park İzmir Kaykay", "Park İzmir Çocuk" ve "Park İzmir Çamlık" bölümleri bulunuyor.

