Kaff Diamond 2017 kreasyonunu tanıtacak

Kaff Diamond pırlanta, safir, yakut ve zümrütten oluşan 2017 yılı kreasyonunu yılın ilk çeyreğinde tanıtacağını duyurdu.

Güncellenme 03 Şubat 2017 16:44

Kaff Diamond Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Aydoğan yaptığı açıklamada “Koleksiyon; pırlanta, safir, yakut, zümrüt gibi taşlarla müşterilerimizin beğenisine sunulacak” dedi

Kaff’ın az ve öz felsefesini bir kenara bıraktığını ve Kaff 2017 ile anti-minimalist bir duruş sergilediğini söyleyen Kaff Diamond Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Aydoğan “Birkaç sezondur minimalizm rüzgarını tüm zarafetiyle işleyen Kaff Diamond, az ve öz felsefesini Kaff 2017 koleksiyonuyla bir kenara bırakıyor ve anti-minimalist bir duruş sergileyen koleksiyonuyla görkemli bir duruş sergilemekten kaçınmıyor. Gecenin gölgesinden ilham alan mücevherler ve şiir gibi işlenen romantik tasarımlar tüm detaylarıyla koleksiyonun ışıltısına ışıltı katarken, kadın ruhuna tüm inceliğiyle dokunuyor” ifadelerini kullandı.

Koleksiyonun ana ilham kaynağının çağdaş formların geleneksel sunumu olarak betimlendiğini belirten… “Geçmiş ile geleceği bir arada yaşamaya çalışırken, kaçan tüm anlara, zamanın farkında olmaya ve anı tüm ışıltısıyla yaşamaya adanarak tasarlanan koleksiyonun ana ilham kaynağı ise çağdaş formların geleneksel sunumu olarak betimleniyor. Koleksiyonda ender bulunan değerli taşlar kadının zarafetini anımsatıyor. Çağdaş tasarımın özgün çizgisini geleneksel el işçiliği teknikleri ile buluşturan Kaff 2017 Koleksiyonu güçlü siluet ve asil formuyla kadın ruhuna adanıp, şimdiye ve tüm zamanlara kuyum sanatının tüm ustalığıyla sesleniyor” diye konuştu.

Kaff Diamond Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Aydoğan “Deneyimli tasarımcılar ve ustalar, kadının zarafetini yansıtan koleksiyonlarında doğanın en değerli madenlerini Kaff Diamond için işlediler. Titiz detayları ve ince işçiliğiyle fark oluşturan koleksiyon; pırlanta, safir, yakut, zümrüt gibi birbirinden değerli taşlarla göz alıcı bir görünüme kavuşuyor. Köklü bir deneyimden prestijle doğan markamız mücevher dünyasında modern, yenilikçi ve zamansız modanın tek adresi. 2017 yılına özel hazırladığı koleksiyona özel, yeni sezonun reklam hazırlıkları titizlikle sürüyor” açıklamalarında bulundu.

“Koleksiyonu kimin tanıtacağı sürpriz”

Koleksiyonu ünlü bir ismin tanıtacağı herkes tarafından tahmin edildiğini belirten Kaff Diamond Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Aydoğan “Bu ismin kim olacağını söylemeyeceğiz. Fotoğraf çekimlerimiz tamamlandı. Reklam filmimizin yanı sıra sosyal medyada yayınlanmak üzere dört farklı reklam filmi daha hazırladık” dedi.