Kadınların yeni güzellik trendi: Karbon maskesi

Karbon maskesi tedavisi, cilt lekelerinde, siyah nokta sorununda, geniş gözenek yapısı, matlık ve nemsizlik gibi sorunlarla başa çıkmada kullanılıyor.

Güncellenme 31 Ocak 2017 15:09

Karbon maskenin içeriğindeki arbutin, C vitamini, hyaluronik asit, kollejen, aloe özü sayesinde tek seansta bile belirgin sonuç elde edilebilen tedavi yöntemi, yüz dışında dekolte, el ve boyun bölgelerine de yapılabiliyor. Uygulama sırasında yüz kasları çalıştırılarak myotoni tedavisi ile ciltteki sarkmalar da tedavi edilebiliyor.

Dr. Serkan Öztürk, bilinen elementlerin en çok yönlü olanının karbon olduğunu ve bileşiklerin yüzde 94’ünün karbon içerdiğini söyledi. Yaşamın dayandığı temel işlevleri yerine getirmek için yeterli çeşitlilikte ve karmaşıklıkta düzenlemeler oluşturarak başka elementlerle birleşme yeteneğinin sadece karbonda bulunduğunu belirten Öztürk, karbonun canlılardaki maddenin yüzde 18’ini oluşturduğunu ifade etti.

Hayatın temel bileşeni olan karbonun mucize gücünün, artık cilt sağlığının korunmasına ilişkin uygulanan önemli tedavi metotları arasında yerini aldığını anlatan Öztürk, Karbonlu iyontoforez (beaution) diye isimlendirilen karbon maskesi tedavisinden başarılı sonuçlar elde edildiğini belirtti.

Karbon maskesi tedavisinde "iyontoforez"in birlikte uygulandığını ifade eden Öztürk, iyontoferezin düşük düzeyde elektriksel akım ile cilt yüzeyine uygulanan ürünün cilt altına geçmesini sağlayan kozmetik uygulamalarda kullanılan bir yöntem olduğunu söyledi. Öztürk, "İyontoforez ile karbon maskeye yedirilmiş ürünlerin cilt içine etkin ve hızlı bir biçimde gönderilmesi sağlanabilir" dedi.

Karbonlu iyontoforez yöntemi karbon maskesi içerisinde cilt sağlığının korunmasında çok önemli olan bileşenlerin bulunduğunu belirten Öztürk, "Yöntem, arbutin, C vitamini, hyaluronik asit, kollejen, aloe özü sayesinde lekelenme, antiging, gözeneklerin sıkılaştırılması ve nemlendirme tedavilerinde etkin bir şekilde kullanılabiliyor" dedi.

Öztürk, uygulamanın sadece yüz değil dekolte, el ve boyun bölgelerine de yapılabildiğini ifade ederek, "Uygulama sırasında yüz kasları çalıştırılarak myotoni tedavisi ile ciltteki sarkmalar tedavi edilmektedir" diye konuştu.

"Uygulama için yaş sınırı yok"

Dr. Devrim Gürsoy da tedavinin hiçbir yan etkisi bulunmadığını belirterek, uygulamanın ciltte lekelenme, gözeneklerin genişlemesi, kırışıkların oluşmaya başlaması, kuruluk, matlık ve elastiğin kaybolması halinde herhangi bir yaş sınırı olmaksızın yapılabileceğini söyledi.

Cildi iyileştirmeye yönelik yöntemlerin hepsinde cildin zaman içinde yitirdiği temel maddelerin cilt yüzeyine nüfus etmesine çalışıldığını anlatan Gürsoy, iyontoforez işleminin özel bir cihaz yardımı ile karbon maskeye uygulanarak, maske içeriğinin cilt altına geçtiğini kaydetti.

Gürsoy, karbon maskesinin içindeki hyaluronik asitin ciltte su tutup hacim sağladığını, aloe özünün toparlanmaya yaradığını, diğer bileşenlerin de nemi ve dolaşımı artırdığını ifade ederek, "Böylece, hem gerekli mineral ve vitaminlerin yerine konuluyor, hem gerekli dolaşım sağlanıyor hem de ciltte yeni bir yapılanma oluşuyor" dedi.

Tedavinin kaç seans olacağının hasta profiline göre değiştiğini belirten Gürsoy, tek seansta bile etkinin gözlenebildiğini söyledi. Gürsoy, "Cildinizde, parlama, aydınlanma, matlığın giderilmesi, gözeneklerin küçülmesi ardışık yapılan seanslarla birlikte artan sonuçlar gösterir. Kalıcı ve net bir sonuç için ortama 3-5 seans gerekmektedir" diye konuştu.

Gürsoy, karbon maskenin gebelikte kullanımında pratikte bir sakınca bulunmadığını, ancak bu dönemin hassas bir süreç olduğundan uygulamanın gebelik sonrasına bırakılmasının uygun olduğunu vurguladı.

Uygulama nasıl yapılıyor?

Uygulama öncesinde cildin temizlenmesi, buhar uygulaması yapılarak gözeneklerin açılması tavsiye ediliyor.

Temizlenen cilde siyah renkli ve zengin içerikli karbon maskesi sürülüyor. Maskenin cilde tamamen sürülmesinden sonra, iyontoforez ile karbon maske içeriğinin emilimi sağlıyor.

Uygulama, ortalama 30-45 dakika sürüyor.

Aparatın temin edilmesi koşuluyla karbon maske uygulaması evde de yapılabiliyor. Ancak, uygulamadan başarılı sonuç alınabilmesi için ilk olarak tedavinin bir merkezde başlatılması ve iyice öğrenilmesi gerekiyor.

Milliyet