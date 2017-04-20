Kadınların modası "kabadayı ayakkabısı"

Bu yazın yeni ayakkabısı, "kabadayı ayakkabı" fdiye tabir edilen sivri burun, topuğuna basılmış ayakkabı.

Güncellenme 20 Nisan 2017 22:42

‘Kabadayı ayakkabısı’ olarak tabir edilebilecek “topuğuna basılmış ayakkabı” modeli, kadın modasında “modern babo” adıyla yeni bir terlik trendi olarak öne çıktı.

Bu yazın ayakkabı trendleri arasında dikkat çeken bir model yükseliyor.

Bu yazın yeni terlikleri açık uçlu, topuklu ya da parmak arası değil.

Bu terliklerin adeta bir ayakkabı gibi topuk kısmı var ama üstüne basılmış durumda. Yani bir nevi üstüne basılmış kabadayı ayakkabısı denilebilir.

Topuğuna basılmış terliklere “modern babo” deniliyor.

"Gucci", "Acne Studios", "andothers" ve benzeri pahalı markalar topuğuna basılmış terlik modelleri ürettiler.

Sokak kültürümüzde erkeklerde görmeye alışık olduğumuz ayakkabı türü, yurtdışı için bir yenilik olarak algılandı ve moda editörlerinin beğenisini topladı.

NTV