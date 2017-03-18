Kadın futbolcuları taşıyan araç kaza yaptı: 18 yaralı

Ağrı Birlikspor takımını taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 14'ü futbolcu 18 kişi yaralandı.

Güncellenme 18 Mart 2017 21:02

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 2'nci Ligi'nde mücadele eden Ağrı Birlikspor takımını taşıyan minibüs, Malatya'ya giderken yan yattı. Kazada 14'ü kadın futbolcu, 18 kişi yaralandı.

Konya İdmanyurdu Spor ile oynayacakları maç için Ağrı Birlikspor takımı futbolcuları Malatya'ya gitmek üzere minibüsle Ağrı'dan yola çıktı.

Kamil Bayram idaresindeki 04 M 0434 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı.

Olayda Birlikspor'un 14 futbolcusu, sürücü ile 3 yönetici yaralandı.

Yaralılar Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumu ağır olan futbolcu Dicle Aslan, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

NTV