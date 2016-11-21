Kadıköy'de gelenek bozulmadı: Fenerbahçe 2-0 Galatasaray

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında evinde ağırladığı Galatasaray'ı, Robin van Persie'nin golleriyle 2-0 devirdi.

Güncellenme 21 Kasım 2016 01:00

Fenerbahçe, 17 yıldır sahasında yenilmediği Galatasaray'ı Robin van Persie'nin golleriyle 2-0 yendi. üstüste 4. maçını da kazandı. Sarı Lacivertliler, lider Beşiktaş ile arasındaki 6 puanlık farkı korurken; Galatasaray'ın Beşiktaş ile arasındaki puan farkı 7'ye çıktı.

FENERBAHÇE ÜSTÜNLÜĞÜ DEVAM ETTİ

Fenerbahçe, en son sahasında 1999'da yenildiği Galatasaray karşısında kurduğu büyük üstünlüğü devam ettirdi. Ülker Stadı'nda konuk ettiği ezeli rakibini Robin van Persie'nin golleriyle 2-0 yenen Fenerbahçe, Sarı Kırmızılar karşısındaki yenilgisizlik serisini 17 yıla çıkardı.

Fenerbahçe maça baskılı başladı ve 6. dakikada Volkan Şen'le gole yaklaştı. Ancak daha sonra Galatasaray oyundaki baskıyı kırdı ve maç orta saha mücadelesine döndü. İlk yarı golsüz bitecek diye beklerken, 45'te Robin van Persie, Fenerbahçe'nin kaleye giden ilk şutunu gole çevirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.



İkinci yarıda da maçın büyük bölümü orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, 66'da Wesley Sneijder'i kenara alırken oyuna giren Lukas Podolski oldu. 71'de de sakatlanan Eren Derdiyok'un yerine Cavanda oyuna dahil oldu. Ancak sonradan oyuna giren isimler Galatasaray için katkı yapmazken, 78'de Serdar Aziz'in hatasından Fenerbahçe penaltı kazandı. Robin van Persie, penaltıyı gole çevirdi ve Fenerbahçe'yi 2-0 öne geçirdi.



Kalan dakikalarda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve Fenerbahçe derbide ezeli rakibini 2-0 yendi. Üstüste 4. maçını kazanan Fenerbahçe, maç fazlasıyla lidirlik koltuğundaki Beşiktaş ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu. Son 4 maçta 3. kez sahadan yenilgiyle ayrılan Galatasaray ise 20 puanda kaldı ve Beşiktaş ile arasındaki puan farkı 7'ye çıktı.



